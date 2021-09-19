На Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись сегодня сразу в нескольких украинских городах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Посольства России.

Отмечается, что наши соотечественники, проживающие на территории Украины, могут исполнить свой гражданский долг в Посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Голосование продлится до 20:00 вечера, как и во всех российских регионах.