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На Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

Так, россияне, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить свой гражданский долг в четырёх крупных городах соседней страны.

19 сентября, 06:04
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись сегодня сразу в нескольких украинских городах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Посольства России.

Отмечается, что наши соотечественники, проживающие на территории Украины, могут исполнить свой гражданский долг в Посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Голосование продлится до 20:00 вечера, как и во всех российских регионах.

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Ранее стало известно, что Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей.


Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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