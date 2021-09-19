Французский политик призвал не делать голословных заявлений о думских выборах в Крыму
Он отметил, что высказывания о непризнании результатов голосования в регионе следуют санкционной логике.
Фото © LIFE
Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов выборов в Госдуму в Крыму. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".
"Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления", — отметил французский политик.
Он добавил, что высказывания о непризнании голосования на полуострове следуют санкционной логике.
Отметим, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран мира, включая Францию и Сербию, находится с визитом в Крыму, где наблюдает за ходом голосования на выборах в Госдуму. При этом представитель МИД Франции заявил, что страна не признает результаты выборов в регионе. В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным такое решение Парижа и отметил, что подобные заявления — странные и неадекватные. Он подчеркнул, что непризнание результатов выборов в Крыму со стороны западных стран ни на что не повлияет.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0