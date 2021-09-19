Французский политик призвал не делать голословных заявлений о думских выборах в Крыму

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов выборов в Госдуму в Крыму. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления", — отметил французский политик.

Он добавил, что высказывания о непризнании голосования на полуострове следуют санкционной логике.

Отметим, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран мира, включая Францию и Сербию, находится с визитом в Крыму, где наблюдает за ходом голосования на выборах в Госдуму. При этом представитель МИД Франции заявил, что страна не признает результаты выборов в регионе. В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным такое решение Парижа и отметил, что подобные заявления — странные и неадекватные. Он подчеркнул, что непризнание результатов выборов в Крыму со стороны западных стран ни на что не повлияет.