Более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн
Отметим, что всего в реестре числится более двух миллионов граждан, которые решили исполнить свой гражданский долг в электронном формате.
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В Москве на думских выборах онлайн проголосовало уже более 1,7 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
"Граждан в реестре — более двух миллионов. <…> Проголосовало более 1,7 миллиона", — говорится на экранах.
Отметим, что исполнить свой гражданский долг в электронном виде можно и ночью. Всего 2 014 765 избирателей в столице решили проголосовать в таком формате.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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