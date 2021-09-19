"Знал, что так скажешь!": Принц Чарльз рассказал о грустной пророческой шутке его отца перед смертью
Принц Филипп вскоре скончался, не дожив всего пары месяцев до своего столетия.
Фото © Alastair Grant — WPA Pool / Getty Images
Принц Чарльз рассказал о разговоре со своим отцом — герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, — во время которого тот пророчески пошутил. Темой был предстоящий столетний юбилей члена британской королевской семьи.
Как пишет The Sun, Чарльз спросил у герцога, состоится ли приём по случаю юбилея, на что принц Филипп ответил в своей обычной шутливой манере: "Ну, для этого я должен быть ещё жив, не так ли?"
"Я знал, что ты так скажешь!" — ответил Чарльз во время разговора, который стал для них последним.
Операция "Лондонский мост": Раскрыты все подробности плана, который был составлен на случай смерти Елизаветы II
На следующий день принц Филипп умер — на 100-м году жизни. Похоронили мужа Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.
Комментариев: 0