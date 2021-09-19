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"Знал, что так скажешь!": Принц Чарльз рассказал о грустной пророческой шутке его отца перед смертью

Принц Филипп вскоре скончался, не дожив всего пары месяцев до своего столетия.

19 сентября, 04:47
<p>Фото © Alastair Grant — WPA Pool / Getty Images</p>

Фото © Alastair Grant — WPA Pool / Getty Images

Принц Чарльз рассказал о разговоре со своим отцом — герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, — во время которого тот пророчески пошутил. Темой был предстоящий столетний юбилей члена британской королевской семьи.

Как пишет The Sun, Чарльз спросил у герцога, состоится ли приём по случаю юбилея, на что принц Филипп ответил в своей обычной шутливой манере: "Ну, для этого я должен быть ещё жив, не так ли?"

"Я знал, что ты так скажешь!" — ответил Чарльз во время разговора, который стал для них последним.

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На следующий день принц Филипп умер — на 100-м году жизни. Похоронили мужа Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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