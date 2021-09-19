Принц Чарльз рассказал о разговоре со своим отцом — герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, — во время которого тот пророчески пошутил. Темой был предстоящий столетний юбилей члена британской королевской семьи.

Как пишет The Sun, Чарльз спросил у герцога, состоится ли приём по случаю юбилея, на что принц Филипп ответил в своей обычной шутливой манере: "Ну, для этого я должен быть ещё жив, не так ли?"

"Я знал, что ты так скажешь!" — ответил Чарльз во время разговора, который стал для них последним.