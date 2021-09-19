Латиноамериканские страны призвали Лондон отдать Фолклендские острова Аргентине

Государства – участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) решительно призвали Великобританию отдать Фолклендские (Мальвинские) острова Аргентине и завершить спор.

"СЕЛАК заявляет о самой решительной поддержке законных прав Аргентинской Республики в споре о суверенитете над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими просторами, а также постоянной заинтересованности стран региона в возобновлении переговоров между Аргентинской Республикой и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии, чтобы как можно скорее найти окончательное и мирное решение этого спора", — говорится в документе.

Предмет спора — архипелаг из двух крупных островов и более 700 малых — располагается в юго-западной части Атлантического океана и считается территорией Великобритании. Вопрос о принадлежности решается уже около 200 лет. В апреле 1982 года южноамериканская страна захватила архипелаг. Премьер-министр Соединённого Королевства Маргарет Тэтчер отправила войска, которые восстановили контроль над заморской территорией. С тех пор Аргентина пытается вернуть их.