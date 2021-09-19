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В Москве открылись избирательные участки в заключительный день голосования

А через час они возобновят работу и в Калининградской области. Голосование завершится по всей стране, когда там будет 20:00.

19 сентября, 05:00
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В 8:00 в Москве открылись избирательные участки в рамках заключительного дня голосования. В российской столице более 3,6 тысячи участков. Они будут работать до 20:00.

Во многих же российских регионах, учитывая обилие временных поясов в стране, сегодняшнее голосование уже давно идёт. Так, в Новосибирской области явка на 10:00 (06:00 мск) третьего дня голосования составила 20,5%. Голоса за кандидатов в губернаторы в Хабаровском крае к 12:00 (05:00 мск) отдало свыше 271 тысячи человек — это 28,18% избирателей.

В Амурской области на 10:00 (04:00 мск) явка составила 24,3%. На Чукотке на выборах депутатов Госдумы и нового состава окружной думы на 12:00 (03:00 мск) в заключительный день голосования число избирателей превысило 50%. Общая явка жителей Камчатки на 10:00 (01:00 мск) на выборах депутатов Госдумы и нового состава регионального парламента составила почти 27%.

Губернатор Колымы первый среди глав субъектов РФ проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Колымы первый среди глав субъектов РФ проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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