В Москве открылись избирательные участки в заключительный день голосования

В 8:00 в Москве открылись избирательные участки в рамках заключительного дня голосования. В российской столице более 3,6 тысячи участков. Они будут работать до 20:00.

Во многих же российских регионах, учитывая обилие временных поясов в стране, сегодняшнее голосование уже давно идёт. Так, в Новосибирской области явка на 10:00 (06:00 мск) третьего дня голосования составила 20,5%. Голоса за кандидатов в губернаторы в Хабаровском крае к 12:00 (05:00 мск) отдало свыше 271 тысячи человек — это 28,18% избирателей.

В Амурской области на 10:00 (04:00 мск) явка составила 24,3%. На Чукотке на выборах депутатов Госдумы и нового состава окружной думы на 12:00 (03:00 мск) в заключительный день голосования число избирателей превысило 50%. Общая явка жителей Камчатки на 10:00 (01:00 мск) на выборах депутатов Госдумы и нового состава регионального парламента составила почти 27%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.