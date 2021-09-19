Явка на думские выборы в Кемеровской области превысила 57%

В Кемеровской области за два дня голосования на выборах в Госдуму — 17 и 18 сентября — гражданский долг уже исполнили 57% избирателей. Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации регионального правительства.

"По итогам 17 и 18 сентября в Кузбассе проголосовало 1 107 095 человек — 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа", — уточняется в сообщении.

Кроме того, отметим, что в Омской области к 10:00 по местному времени 19 сентября (07:00 мск) явка составила 23,93%. А в Самарской области за два дня выборов проголосовало уже 26,63% избирателей. В Приамурье явка на выборы в Госдуму составила 29,95%, в Хакасии — 19,37%, а в Красноярском крае — 23,78%.