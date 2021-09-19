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Явка на думские выборы в Кемеровской области превысила 57%

Отметим, что в Приамурье гражданский долг уже исполнили 29,95% избирателей, а в Самарской области — 26,63%.

19 сентября, 05:25
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Кемеровской области за два дня голосования на выборах в Госдуму — 17 и 18 сентября — гражданский долг уже исполнили 57% избирателей. Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации регионального правительства.

"По итогам 17 и 18 сентября в Кузбассе проголосовало 1 107 095 человек — 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа", — уточняется в сообщении.

Более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн

Более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн

Кроме того, отметим, что в Омской области к 10:00 по местному времени 19 сентября (07:00 мск) явка составила 23,93%. А в Самарской области за два дня выборов проголосовало уже 26,63% избирателей. В Приамурье явка на выборы в Госдуму составила 29,95%, в Хакасии — 19,37%, а в Красноярском крае — 23,78%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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