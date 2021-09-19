В Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 34%

В Москве явка на выборах в Госдуму с учётом электронного голосования за два дня выборов — 17 и 18 сентября — превысила 34%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На 20:00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовало более 1 миллиона человек. <…> Так, общая явка в Москве — 34,42%", — сказал он.

Ермолов также добавил, что значимых нарушений на выборах в Москве не фиксируется, всё идёт штатно.

Ранее Лайф рассказывал, что более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн. Всего в реестре числится более двух миллионов граждан, которые решили исполнить свой гражданский долг в электронном формате.