В Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 34%
При этом, как отметил председатель Мосгоризбиркома, значимых нарушений на участках не фиксируется, всё идёт штатно.
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В Москве явка на выборах в Госдуму с учётом электронного голосования за два дня выборов — 17 и 18 сентября — превысила 34%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"На 20:00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовало более 1 миллиона человек. <…> Так, общая явка в Москве — 34,42%", — сказал он.
Ермолов также добавил, что значимых нарушений на выборах в Москве не фиксируется, всё идёт штатно.
Ранее Лайф рассказывал, что более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн. Всего в реестре числится более двух миллионов граждан, которые решили исполнить свой гражданский долг в электронном формате.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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