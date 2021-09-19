Международные наблюдатели из СНГ не фиксируют нарушений на думских выборах

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования. Об этом заявил журналистам руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Аскар Шакиров.

"За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было. Должен отметить от лица моих коллег, что выборы проходят на высоком организационном уровне. Они прозрачны, доступны", — сказал парламентарий.

Он также отметил, что наблюдатели не зафиксировали нарушений или каких-либо проблем, связанных с электронным голосованием. Однако при этом Шакиров добавил, что давать оценки самой системе пока преждевременно. По его мнению, граждане РФ сами смогут выделить преимущества или недостатки сервиса.