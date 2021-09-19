Международные наблюдатели из СНГ не фиксируют нарушений на думских выборах
Руководитель группы также сообщил, что ими не отмечено каких-либо проблем, связанных с электронным голосованием. Однако он добавил, что давать оценки системе пока преждевременно.
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Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования. Об этом заявил журналистам руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Аскар Шакиров.
"За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было. Должен отметить от лица моих коллег, что выборы проходят на высоком организационном уровне. Они прозрачны, доступны", — сказал парламентарий.
Он также отметил, что наблюдатели не зафиксировали нарушений или каких-либо проблем, связанных с электронным голосованием. Однако при этом Шакиров добавил, что давать оценки самой системе пока преждевременно. По его мнению, граждане РФ сами смогут выделить преимущества или недостатки сервиса.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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