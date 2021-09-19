НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн

Как отметил глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ приняло участие свыше 1,7 миллиона человек.

19 сентября, 06:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Около 214 тысяч жителей Москвы воспользовались возможностью переголосовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 08:30 мск явка на онлайн-голосовании в Москве [составила] 84,7%, проголосовало более 1,7 миллиона человек. <…> 214 тысяч уникальных посетителей прибегло к отложенному решению за всё время, это от принявших участие в дистанционном голосовании 12,5%", — сказал он.

Более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн

Более 1,7 миллиона москвичей уже проголосовали на думских выборах онлайн

При этом Венедиктов отметил, что функция отложенного голосования на портале mos.ru не может повышать шансы выигрыша квартир, автомобилей и денежных сертификатов в программе "Миллион призов". Как уже писал Лайф, накануне в Москве разыграли первые десять квартир. Также среди жителей столицы разыграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.

Ранее сообщалось, что в Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 34%. При этом, как отметил председатель Мосгоризбиркома, значимых нарушений на участках не фиксируется, всё идёт штатно.

В Москве жалоб на онлайн-голосование почти нет, заявили в общественном штабе

В Москве жалоб на онлайн-голосование почти нет, заявили в общественном штабе

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1