Около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн
Как отметил глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ приняло участие свыше 1,7 миллиона человек.
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Около 214 тысяч жителей Москвы воспользовались возможностью переголосовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"На 08:30 мск явка на онлайн-голосовании в Москве [составила] 84,7%, проголосовало более 1,7 миллиона человек. <…> 214 тысяч уникальных посетителей прибегло к отложенному решению за всё время, это от принявших участие в дистанционном голосовании 12,5%", — сказал он.
При этом Венедиктов отметил, что функция отложенного голосования на портале mos.ru не может повышать шансы выигрыша квартир, автомобилей и денежных сертификатов в программе "Миллион призов". Как уже писал Лайф, накануне в Москве разыграли первые десять квартир. Также среди жителей столицы разыграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.
Ранее сообщалось, что в Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 34%. При этом, как отметил председатель Мосгоризбиркома, значимых нарушений на участках не фиксируется, всё идёт штатно.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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