Около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн

Около 214 тысяч жителей Москвы воспользовались возможностью переголосовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 08:30 мск явка на онлайн-голосовании в Москве [составила] 84,7%, проголосовало более 1,7 миллиона человек. <…> 214 тысяч уникальных посетителей прибегло к отложенному решению за всё время, это от принявших участие в дистанционном голосовании 12,5%", — сказал он.

При этом Венедиктов отметил, что функция отложенного голосования на портале mos.ru не может повышать шансы выигрыша квартир, автомобилей и денежных сертификатов в программе "Миллион призов". Как уже писал Лайф, накануне в Москве разыграли первые десять квартир. Также среди жителей столицы разыграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.

Ранее сообщалось, что в Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 34%. При этом, как отметил председатель Мосгоризбиркома, значимых нарушений на участках не фиксируется, всё идёт штатно.