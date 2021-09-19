Малькевич рассказал, как был разоблачён "чудовищный фейк" с поддельными бейджами и угрозами членам УИК
Ко вчерашнему вечеру, со слов представителя Общественной палаты, количество фейков в Интернете о ходе проведения выборов сократилось более чем вдвое.
Фото © ТАСС / Смышляев Алексей
Первый зампредседателя Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал, как в Санкт-Петербурге был разоблачён "чудовищный фейк" с подделкой документов и угрозами членам участковой избирательной комиссии.
"Непонятная группа лиц с поддельными бейджами, на которых было написано, что они члены мониторинговой группы СПЧ, путешествовали по УИК Фрунзенского района и угрожали членам УИК. Также были подделаны официальные документы. Это уголовное преступление", — рассказал он.
Ко вчерашнему вечеру, со слов Малькевича, количество фейков в Интернете о ходе проведения выборов сократилось более чем вдвое. Он напомнил, что с января и до первого дня голосования было зафиксировано пять тысяч фейков о выборах, при этом только за 17 сентября было выявлено семь тысяч информационных вбросов. Член ОП добавил, что в общей сложности за два дня выборов было зафиксировано около десяти тысяч фейков, а за год — 15 тысяч.
Ранее сообщалось, что по итогам двух дней голосования наблюдатели прислали несколько десятков тысяч сообщений о нарушениях на избирательных участках, но подтверждается из них меньше 10%, а действительно серьёзных — всего 1–2%.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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