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В АТОР назвали популярные направления для отдыха с семьёй осенью

Школьные каникулы — отличное время для культурно-познавательных поездок и экскурсионных туров.

19 сентября, 09:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Семьи с детьми во время осенних каникул в школах могут отправиться отдыхать на российское побережье Чёрного моря, в Турцию, Египет. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Ura.ru.

"Понятно, что это уже не летний сезон, а окончание бархатного сезона, поэтому из популярных направлений это морские путешествия, это Крым, Краснодарский край. Из зарубежных направлений помимо Турции открыта возможность путешествовать в Египет, куда количество рейсов увеличено с 27 августа", — рассказал Горин.

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Он также отметил, что во время школьных каникул пользуются популярностью культурно-познавательные поездки. В экскурсионные туры можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Казань, а также Самару, Псков и Нижний Новгород. "Это всё маршруты, которые сейчас очень будут популярны в плане экскурсионных поездок", — заключил вице-президент АТОР.

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Ранее туроператоры рассказали об ограничениях для привитых россиян в Турции. Одно из правил — последняя доза вакцины должна быть получена как минимум за 14 дней до прибытия в страну.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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