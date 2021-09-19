В АТОР назвали популярные направления для отдыха с семьёй осенью

Семьи с детьми во время осенних каникул в школах могут отправиться отдыхать на российское побережье Чёрного моря, в Турцию, Египет. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Ura.ru.

"Понятно, что это уже не летний сезон, а окончание бархатного сезона, поэтому из популярных направлений это морские путешествия, это Крым, Краснодарский край. Из зарубежных направлений помимо Турции открыта возможность путешествовать в Египет, куда количество рейсов увеличено с 27 августа", — рассказал Горин.

Он также отметил, что во время школьных каникул пользуются популярностью культурно-познавательные поездки. В экскурсионные туры можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Казань, а также Самару, Псков и Нижний Новгород. "Это всё маршруты, которые сейчас очень будут популярны в плане экскурсионных поездок", — заключил вице-президент АТОР.