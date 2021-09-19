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Россияне рассказали, сколько длится идеальный отпуск

При этом лишь 3% опрошенных отметили, что важна не продолжительность отдыха, а яркость новых впечатлений и готовность полностью переключиться с работы на релакс.

19 сентября, 08:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мнение россиян об идеальном отпуске изменилось с приходом пандемии коронавируса. Так, граждане стали чаще мечтать о продолжительном отдыхе. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, сообщает РБК.

Отмечается, что около трети опрошенных (30%) считают, что хорошо отдохнуть от работы можно за четыре недели, а 23% респондентов уверены, что для этого нужно больше времени. По сравнению с 2019 годом доля тех, кто хотел бы уйти в отпуск продолжительностью больше месяца, увеличилась — в тот год она составляла лишь 15%.

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При этом 19% участников опроса уверены, что идеальный отдых длится три недели, для 17% достаточно и 14 дней, а 3% отметили, что отпуск может длиться лишь десять дней, главное — яркость эмоций и готовность полностью переключиться с работы на релакс.

"Короткие отпуска — продолжительностью десять дней или две недели — идеальными чаще считает молодёжь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тысяч рублей. Напротив, о длительном четырёхнедельном отдыхе больше мечтают опрошенные старше 35 лет и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей", — отметили аналитики сервиса.

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Ранее россияне рассказали, куда хотели бы отправиться на отдых этой осенью. Около 63% респондентов мечтают увидеть новые места, а 37% предпочли бы вернуться в любимые проверенные локации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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