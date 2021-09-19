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Лидер "Зелёной альтернативы" проголосовал на думских выборах в родной школе

Руслан Хвостов призвал тех, кто ещё не успел сделать выбор, посетить избирательные участки. Он подчеркнул, что пока есть ещё время "всех переголосовать".

19 сентября, 08:25
<p>Руслан Хвостов c учительницей. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT_qF95g5sp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nachnissebya</a></p>

Руслан Хвостов c учительницей. Фото © Instagram / nachnissebya

Лидер "Зелёной альтернативы" Руслан Хвостов проголосовал на думских выборах. Как сообщили в пресс-службе партии, политик исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков Москвы, расположенном в Нагатинском проезде.

"Гражданский долг исполнил! Проголосовал в школе, рад встрече с бывшей классной руководительницей, которая гоняла меня всю школу", — написал Хвостов на странице в "Инстаграме".

Песков выиграл 10 тысяч баллов, проголосовав на выборах онлайн

Песков выиграл 10 тысяч баллов, проголосовав на выборах онлайн

Лидер "Зелёной альтернативы" призвал тех, кто ещё не успел сделать выбор, посетить избирательные участки. Он подчеркнул, что пока есть ещё время "всех переголосовать".

А ранее Лайф сообщал, что ещё пять квартир разыграли в Москве среди онлайн-избирателей. Также среди жителей столицы разыграно 25 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Отмечается, что всего за два дня голосования победителями стало более 212 тысяч человек.

Голосование на выборах в Госдуму открылось в других странах

Голосование на выборах в Госдуму открылось в других странах

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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