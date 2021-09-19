Лидер "Зелёной альтернативы" проголосовал на думских выборах в родной школе
Руслан Хвостов призвал тех, кто ещё не успел сделать выбор, посетить избирательные участки. Он подчеркнул, что пока есть ещё время "всех переголосовать".
Руслан Хвостов c учительницей. Фото © Instagram / nachnissebya
Лидер "Зелёной альтернативы" Руслан Хвостов проголосовал на думских выборах. Как сообщили в пресс-службе партии, политик исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков Москвы, расположенном в Нагатинском проезде.
"Гражданский долг исполнил! Проголосовал в школе, рад встрече с бывшей классной руководительницей, которая гоняла меня всю школу", — написал Хвостов на странице в "Инстаграме".
Лидер "Зелёной альтернативы" призвал тех, кто ещё не успел сделать выбор, посетить избирательные участки. Он подчеркнул, что пока есть ещё время "всех переголосовать".
А ранее Лайф сообщал, что ещё пять квартир разыграли в Москве среди онлайн-избирателей. Также среди жителей столицы разыграно 25 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Отмечается, что всего за два дня голосования победителями стало более 212 тысяч человек.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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