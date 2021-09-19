Ещё пять квартир разыграли в Москве среди онлайн-избирателей

В Москве разыграли ещё пять однокомнатных квартир, а также автомобили и деньги среди участников электронного голосования на думских выборах. Об этом сообщает столичная мэрия.

"Среди избирателей разыграли 62,5 тысячи призов: это пять однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов. Всего за два дня победителями стало более 212 тысяч человек", — говорится в релизе.



Отмечается, что баллы можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Принять участие в акции смогли москвичи, проголосовавшие до 20:00 18 сентября.

Следить за следующим розыгрышем призов можно в прямом эфире телеканала "Москва 24". Счастливчиков выберут рандомным способом, розыгрыш состоится 20 сентября с 09:00 до 10:00.



Как ранее писал Лайф, в общей сложности среди голосовавших в режиме онлайн разыграют 20 квартир и сто машин. К призовой программе присоединилось более 70 компаний, среди которых такие торговые сети, как "Пятёрочка", "Дикси", "Спортмастер", а также аптеки, рестораны и предприятия общественного питания.