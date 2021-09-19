Ещё пять квартир разыграли в Москве среди онлайн-избирателей
Также среди жителей столицы разыграно 25 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Отмечается, что всего за два дня голосования победителями стало более 212 тысяч человек.
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В Москве разыграли ещё пять однокомнатных квартир, а также автомобили и деньги среди участников электронного голосования на думских выборах. Об этом сообщает столичная мэрия.
"Среди избирателей разыграли 62,5 тысячи призов: это пять однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов. Всего за два дня победителями стало более 212 тысяч человек", — говорится в релизе.
Отмечается, что баллы можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Принять участие в акции смогли москвичи, проголосовавшие до 20:00 18 сентября.
Следить за следующим розыгрышем призов можно в прямом эфире телеканала "Москва 24". Счастливчиков выберут рандомным способом, розыгрыш состоится 20 сентября с 09:00 до 10:00.
Как ранее писал Лайф, в общей сложности среди голосовавших в режиме онлайн разыграют 20 квартир и сто машин. К призовой программе присоединилось более 70 компаний, среди которых такие торговые сети, как "Пятёрочка", "Дикси", "Спортмастер", а также аптеки, рестораны и предприятия общественного питания.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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