В Москве бездомные могут проголосовать на выборах на Казанском вокзале
Отмечается, что они могут отдать голос только федеральному округу. Списки избирателей формируются на основании обращений.
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В Москве люди без определённого места жительства могут проголосовать на выборах депутатов на избирательном участке, организованном на Казанском вокзале. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"Они голосуют только по федеральному округу, им выдаётся один бюллетень", — отметил председатель комиссии.
Он также уточнил, что в Москве создан лишь один такой участок. Списки избирателей составляются на основании обращений граждан.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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