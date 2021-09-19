В Москве бездомные могут проголосовать на выборах на Казанском вокзале

В Москве люди без определённого места жительства могут проголосовать на выборах депутатов на избирательном участке, организованном на Казанском вокзале. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Они голосуют только по федеральному округу, им выдаётся один бюллетень", — отметил председатель комиссии.

Он также уточнил, что в Москве создан лишь один такой участок. Списки избирателей составляются на основании обращений граждан.