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Пропавшую в Кузбассе 15-летнюю школьницу нашли застрявшей в болоте

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, с ней работают медики. В спасательной операции участвовало около 150 человек.

19 сентября, 07:19
<p>Фото © <a href="https://42.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/26034326" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Кемеровской области</a></p>

Фото © МВД по Кемеровской области

В Кемеровской области обнаружили живой пропавшую 17 сентября 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ. Она увязла в болоте примерно в двух километрах от населённого пункта.

"Девочка жива, сейчас её осматривают медики", — уточнили в главке.

Всего в поисках участвовало около 150 человек, среди которых полицейские, сотрудники МЧС, следователи, Росгвардия, волонтёры и местные жители. Для прочёсывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию просматривали при помощи вертолёта Росгвардии и квадрокоптера.

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А ранее Лайф рассказывал, что трёх пропавших под Владимиром детей нашли в Подмосковье. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, ребят доставили в отделение полиции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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