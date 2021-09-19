Пропавшую в Кузбассе 15-летнюю школьницу нашли застрявшей в болоте
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, с ней работают медики. В спасательной операции участвовало около 150 человек.
Фото © МВД по Кемеровской области
В Кемеровской области обнаружили живой пропавшую 17 сентября 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ. Она увязла в болоте примерно в двух километрах от населённого пункта.
"Девочка жива, сейчас её осматривают медики", — уточнили в главке.
Всего в поисках участвовало около 150 человек, среди которых полицейские, сотрудники МЧС, следователи, Росгвардия, волонтёры и местные жители. Для прочёсывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию просматривали при помощи вертолёта Росгвардии и квадрокоптера.
А ранее Лайф рассказывал, что трёх пропавших под Владимиром детей нашли в Подмосковье. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, ребят доставили в отделение полиции.
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