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За два дня голосования количество фейков о выборах достигло десяти тысяч, заявили в ОП

Причём в субботу их число снизилось практически в два раза по сравнению с 17 сентября. В целом же за весь год было зафиксировано 15 тысяч вбросов.

19 сентября, 07:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

За субботу, 18 сентября, удалось сбить поток недостоверной информации о выборах в Госдуму, а всего за два дня голосования было выявлено около десяти тысяч фейков. Об этом сообщил первый заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Суббота выдалась спокойнее. Фейки всё же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое — примерно три тысячи", — цитирует ТАСС его слова.

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Малькевич также напомнил, что с января и до первого дня голосования было зафиксировано пять тысяч фейков о выборах, при этом только за 17 сентября было выявлено семь тысяч вбросов. Член ОП добавил, что в общей сложности за два дня выборов было зафиксировано около десяти тысяч фейков, а за год — 15 тысяч.

Ранее в ОП спрогнозировали снижение распространения фейковой информации о выборах. Там отметили, что злоумышленникам не удаётся раскачать общественность, их провокации обречены.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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