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В "Единой России" назвали причины высокой явки на выборах в Госдуму

При этом в партии отдельно отметили, что самыми активными избирателями оказались жители Дальнего Востока и Сибири.

19 сентября, 07:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Увеличившиеся полномочия нижней палаты парламента приносят свои плоды в виде высокой явки на выборах в Госдуму. Такое мнение высказал заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Важность института Думы следующего созыва значительно возросла в связи с принятыми поправками в конституцию, за которые проголосовало большое количество россиян. Поддержав расширение полномочий нижней палаты парламента в июле прошлого года и наделив этот орган ещё большей ответственностью, люди идут и выбирают тех, кто эту ответственность на себя возьмёт", — цитирует пресс-служба партии его слова.

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В "Единой России" заявили, что трёхдневное голосование полностью себя оправдывает

Перминов подчеркнул, что именно наличие мотивации объясняет высокий интерес россиян к процедуре голосования. В целом по стране, как указал политический деятель, явка составляет около 31%. При этом он отдельно отметил, что самыми активными избирателями оказались жители Дальнего Востока и Сибири.

Ранее в "Единой России" заявили о повышенном интересе к выборам в Госдуму в ЛНР и ДНР. Отмечается, что в мае текущего года во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета партии Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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