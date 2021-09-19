Назван размер премии для разработчиков системы онлайн-голосования в Москве
Однако для её получения до конца сегодняшнего дня должно быть выполнено одно важное условие, уточнил Алексей Венедиктов.
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Разработчики системы онлайн-голосования в Москве получат вознаграждение в размере 1,3 миллиона рублей, если до конца выборов в Государственную думу будут успешно отражены все атаки хакеров. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"Мы стимулируем техническую группу: если все атаки будут отражены и система не даст сбоя, то есть премия в 1,3 миллиона", — сказал он журналистам.
На данный момент никакой очереди в системе нет, а избиратели могут проголосовать моментально, уточнил он. При этом Венедиктов заметил, что 18 сентября кибератаки совершались, но были незначительны и успешно отражены.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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