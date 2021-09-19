Назван размер премии для разработчиков системы онлайн-голосования в Москве

Разработчики системы онлайн-голосования в Москве получат вознаграждение в размере 1,3 миллиона рублей, если до конца выборов в Государственную думу будут успешно отражены все атаки хакеров. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Мы стимулируем техническую группу: если все атаки будут отражены и система не даст сбоя, то есть премия в 1,3 миллиона", — сказал он журналистам.

На данный момент никакой очереди в системе нет, а избиратели могут проголосовать моментально, уточнил он. При этом Венедиктов заметил, что 18 сентября кибератаки совершались, но были незначительны и успешно отражены.