На одном из участков в Кемерове аннулируют часть бюллетеней из-за вброса
Отмечается, что нарушение было зафиксировано накануне. Сегодня же голосование продолжается в штатном режиме.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
В Кемерове на одном из избирательных участков признают недействительными бюллетени из одной урны для голосования, так как накануне там был зафиксирован вброс. Об этом сообщила журналистам председатель регионального избиркома Светлана Демидова.
"На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района города Кемерово принято решение о признании недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике, конкретно в этой урне, конкретно за этот день голосования. Сегодня продолжается голосование в штатном режиме", — рассказала Демидова.
Ранее сообщалось, что председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подтвердил факт вброса бюллетеней на УИК № 237 в Кемеровской области.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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