На одном из участков в Кемерове аннулируют часть бюллетеней из-за вброса

В Кемерове на одном из избирательных участков признают недействительными бюллетени из одной урны для голосования, так как накануне там был зафиксирован вброс. Об этом сообщила журналистам председатель регионального избиркома Светлана Демидова.

"На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района города Кемерово принято решение о признании недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике, конкретно в этой урне, конкретно за этот день голосования. Сегодня продолжается голосование в штатном режиме", — рассказала Демидова.

Ранее сообщалось, что председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подтвердил факт вброса бюллетеней на УИК № 237 в Кемеровской области.