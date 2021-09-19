Главу Карачаево-Черкесии Темрезова переизбрали на новый срок

В Карачаево-Черкесии на пост главы республики избрали 45-летнего Рашида Темрезова, который руководит регионом с 2011 года. Об этом сообщил спикер Народного собрания (парламента) КЧР Александр Иванов.

Тем временем в России голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.