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Главу Карачаево-Черкесии Темрезова переизбрали на новый срок

Выборы главы региона прошли путём тайного голосования среди депутатов Народного собрания республики.

19 сентября, 08:17
<p>Рашид Темрезов. Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Рашид Темрезов. Фото © ТАСС / Елена Афонина

В Карачаево-Черкесии на пост главы республики избрали 45-летнего Рашида Темрезова, который руководит регионом с 2011 года. Об этом сообщил спикер Народного собрания (парламента) КЧР Александр Иванов.

"48 голосов, все присутствующие [проголосовали] единогласно. Главой КЧР избран Темрезов Рашид Бориспиевич", — сообщил парламентарий.

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Отметим, что выборы главы региона прошли путём тайного голосования среди депутатов Народного собрания республики.

Тем временем в России голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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