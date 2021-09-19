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ЦИК РФ: Более 192 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных местностях

Исполнить гражданский долг заранее могли работники метеостанций, полярники, охотники, оленеводы, нефтяники. Процедура проходила в 36 субъектах. До избирателей добирались на дрезинах, лошадях и пешком.

19 сентября, 07:56

ЦИК РФ: Более 192 тысяч человек в труднодоступных местах проголосовали досрочно. Видео © LIFE

Более 192 тысяч избирателей досрочно приняли участие в голосовании на думских выборах в труднодоступных местностях и на судах. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Александр Курдюмов.

"В досрочном голосовании приняло участие 192 928 избирателей, что составляет 0,18% от общей численности избирателей. В основном проголосовали работники метеостанций, полярных станций, маяков, охотничьих хозяйств, оленеводческих звеньев и общин, а также люди, работающие вахтовым методом. Это нефтяники, газовики", — пояснил он на брифинге в Центризбиркоме.

Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом

Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом

Курдюмов отметил, что досрочное голосование на думских выборах в труднодоступных местностях проходило с 29 августа по 16 сентября сразу на территории 36 субъектов России.

"Для того чтобы добраться до избирателей, которые находятся в труднодоступных и отдалённых местах, используются вертолёты, лодки, катера, транспорт высокой проходимости, в ряде регионов членам избирательной комиссии приходилось добираться до избирателей на дрезинах, лошадях и даже в некоторых местах пешком", — добавил он.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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