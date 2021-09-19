Губернатор Ставрополья проголосовал на выборах и оценил санитарную безопасность на участках
Он призвал всех жителей региона, пока не воспользовавшихся правом голоса, прийти и сделать свой выбор.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров голосует на выборах. Видео © LIFE
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах в Госдуму в краевой столице. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".
"Я к выборам отношусь очень просто — я голосую за будущее. Перчатки [на участках] есть, ручки есть, термометрию мы сделали, масочный режим соблюдается, вся разметка готова. Мне кажется, у нас все избирательные участки соответствуют и противоэпидемиологическим требованиям, и требованиям безопасности", — сказал Владимиров журналистам.
Он также призвал всех ставропольцев, которые ещё не воспользовались правом голоса, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
А ранее депутат Госдумы Михаил Кузьмин проголосовал на участке в Ставрополье и заметил, что уровень организации выборов достойный.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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