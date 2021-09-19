НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернатор Ставрополья проголосовал на выборах и оценил санитарную безопасность на участках

Он призвал всех жителей региона, пока не воспользовавшихся правом голоса, прийти и сделать свой выбор.

19 сентября, 07:49

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров голосует на выборах. Видео © LIFE

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах в Госдуму в краевой столице. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

"Я к выборам отношусь очень просто — я голосую за будущее. Перчатки [на участках] есть, ручки есть, термометрию мы сделали, масочный режим соблюдается, вся разметка готова. Мне кажется, у нас все избирательные участки соответствуют и противоэпидемиологическим требованиям, и требованиям безопасности", — сказал Владимиров журналистам.

Он также призвал всех ставропольцев, которые ещё не воспользовались правом голоса, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

"За будущее своих детей": Глава регионального исполкома ЕР проголосовал на выборах в Ставрополе

"За будущее своих детей": Глава регионального исполкома ЕР проголосовал на выборах в Ставрополе

А ранее депутат Госдумы Михаил Кузьмин проголосовал на участке в Ставрополье и заметил, что уровень организации выборов достойный.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1