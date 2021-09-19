Французский политик призвал Париж как можно быстрее признать Крым российским

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее", — отметил политик.

Вуазен также добавил, что ситуация складывается таким образом, что введённые в отношении России санкции после 2014 года сыграли на пользу Москве.

Ранее Вуазен призвал не делать голословных заявлений о думских выборах в Крыму. Он отметил, что высказывания о непризнании результатов голосования в регионе следуют санкционной логике.