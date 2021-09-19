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Французский политик призвал Париж как можно быстрее признать Крым российским

Ситуация складывается таким образом, что введённые в отношении РФ после 2014 года санкции сыграли на пользу Москве, отметил он.

19 сентября, 07:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее", — отметил политик.

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Вуазен также добавил, что ситуация складывается таким образом, что введённые в отношении России санкции после 2014 года сыграли на пользу Москве.

Ранее Вуазен призвал не делать голословных заявлений о думских выборах в Крыму. Он отметил, что высказывания о непризнании результатов голосования в регионе следуют санкционной логике.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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