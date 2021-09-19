Читателей британской газеты Telegraph возмутили заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики. Так, комментаторы назвали обвинения в адрес российской компании "очередным приступом истерики", так как РФ не виновата в нехватке энергоресурсов в Великобритании и Евросоюзе.

"В Британии очередной приступ истерики насчёт противных иностранцев, которые всё делают нам во вред. Успокойтесь. Попросите этих милых французов, чтобы они прислали нам продуктовых наборов в подарок к Рождеству. Увидите, что будет", — написал один из читателей газеты.

Комментаторы также отметили, что Великобритания специально сдерживает разработку собственных энергетических ресурсов, хотя этим занимается большинство стран Европы, Канада и США, когда к власти пришёл нынешний лидер страны Джо Байден. Пользователи Сети призвали власти страны не обвинять противников в собственной глупости, они также подчеркнули, что жителей государства перед зимой оставило без запасов угля собственное правительство.

Кроме того, читатели сошлись во мнении, что действия России на рынке газа оправданны и не связаны с манипуляциями. Они отметили, что энергоносители являются товаром и продаются и покупаются по рыночным ценам. И у РФ нет причин субсидировать другие правительства, тем более враждебно настроенные.

"А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос? Это же капитализм, детка! Здесь никто никому не продаёт дешевле рынка. Дураков нет!" — написал один из комментаторов.