"Это капитализм, детка!": Британцев возмутили заявления европейских политиков о манипуляциях "Газпрома"
Пользователи Сети отметили, что Правительство Великобритании сдерживает разработку собственных энергетических ресурсов.
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Читателей британской газеты Telegraph возмутили заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики. Так, комментаторы назвали обвинения в адрес российской компании "очередным приступом истерики", так как РФ не виновата в нехватке энергоресурсов в Великобритании и Евросоюзе.
"В Британии очередной приступ истерики насчёт противных иностранцев, которые всё делают нам во вред. Успокойтесь. Попросите этих милых французов, чтобы они прислали нам продуктовых наборов в подарок к Рождеству. Увидите, что будет", — написал один из читателей газеты.
Комментаторы также отметили, что Великобритания специально сдерживает разработку собственных энергетических ресурсов, хотя этим занимается большинство стран Европы, Канада и США, когда к власти пришёл нынешний лидер страны Джо Байден. Пользователи Сети призвали власти страны не обвинять противников в собственной глупости, они также подчеркнули, что жителей государства перед зимой оставило без запасов угля собственное правительство.
Кроме того, читатели сошлись во мнении, что действия России на рынке газа оправданны и не связаны с манипуляциями. Они отметили, что энергоносители являются товаром и продаются и покупаются по рыночным ценам. И у РФ нет причин субсидировать другие правительства, тем более враждебно настроенные.
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"А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос? Это же капитализм, детка! Здесь никто никому не продаёт дешевле рынка. Дураков нет!" — написал один из комментаторов.
Напомним, группа примерно из 40 депутатов Европейского парламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий "Газпрома" с точки зрения антимонопольных норм ЕС в связи с ростом цен на газ в Европе до рекордного уровня. Парламентарии обвинили "Газпром" в "рыночных манипуляциях и шантаже". В российской компании ответили на требование Брюсселя расследовать причины подорожания газа.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов. Еврокомиссия оценила сроки сертификации "Северного потока – 2" минимум в два месяца. Разрешение от немецких властей на запуск газопровода Россия сможет получить к началу 2022 года.
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