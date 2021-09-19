В Брянской области отстранили глав двух участковых комиссий после вбросов бюллетеней
Бланки с этих участков признаны недействительными и при подсчёте голосов учитываться не будут, уточнили в областном избиркоме.
Скриншот кадра из видео © LIFE
В Брянской области председатели двух участковых комиссий и их члены отстранены от работы после зафиксированных фактов вброса бюллетеней. Об этом заявила глава областной избирательной комиссии Елена Анненкова.
"В Брянской области работает 1081 избирательный участок. В отношении двух из них поступила информация о попытках фальсификаций. Это избирательные участки № 475 в Клетне и № 699 в Новозыбкове", — сказала она.
По словам Анненковой, бланки с этих участков признаны недействительными и при подсчёте голосов учитываться не будут. Она добавила, что избирательная комиссия жёстко борется с любыми попытками нарушений закона.
Ранее председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод показал фрагмент с камеры видеонаблюдения с избирательного участка в Клетне, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Там объяснили, что бланки были после голосования на дому, однако подобный формат их загрузки в урну является грубым нарушением.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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