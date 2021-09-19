Песков выиграл 10 тысяч баллов, проголосовав на выборах онлайн
Потратить их представитель Кремля сможет более чем у 70 партнёров акции, среди которых торговые сети, аптеки и предприятия общественного питания.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше, который проходит среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"Произошёл розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, [выиграл] 10 тысяч [баллов]", — сказал он журналистам.
Сам Песков сказал РИА "Новости", что пока не знает о выигрыше, и заметил, что эту информацию "нужно проверить". Потратить баллы представитель Кремля сможет более чем у 70 партнёров акции, среди которых такие торговые сети, как "Пятёрочка", "Дикси", "Спортмастер", а также аптеки, рестораны и предприятия общественного питания.
Ранее Лайф рассказывал, что Дмитрий Песков прошёл процедуру онлайн-голосования ещё 17 сентября, в первый день думских выборов. Он назвал эту систему "очень удобной".
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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