Песков выиграл 10 тысяч баллов, проголосовав на выборах онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше, который проходит среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Произошёл розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, [выиграл] 10 тысяч [баллов]", — сказал он журналистам.

Сам Песков сказал РИА "Новости", что пока не знает о выигрыше, и заметил, что эту информацию "нужно проверить". Потратить баллы представитель Кремля сможет более чем у 70 партнёров акции, среди которых такие торговые сети, как "Пятёрочка", "Дикси", "Спортмастер", а также аптеки, рестораны и предприятия общественного питания.

Ранее Лайф рассказывал, что Дмитрий Песков прошёл процедуру онлайн-голосования ещё 17 сентября, в первый день думских выборов. Он назвал эту систему "очень удобной".