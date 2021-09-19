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В Москве более 150 тысяч избирателей проголосовали на дому

Как отметил глава столичного штаба по наблюдению за выборами, ещё осталось около 69 тысяч москвичей, которые хотят сделать выбор, не выходя из квартиры.

19 сентября, 08:05
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Более 150 тысяч жителей Москвы поучаствовали в голосовании на выборах в Госдуму на дому. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"У нас на дому проголосовала 151 тысяча человек. Напомню, что у нас заявлений 220 [тысяч]", — сказал он журналистам.

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А ранее Венедиктов сообщил, что около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн. Как указал глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ приняло участие свыше 1,7 миллиона человек.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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