В Москве более 150 тысяч избирателей проголосовали на дому

Более 150 тысяч жителей Москвы поучаствовали в голосовании на выборах в Госдуму на дому. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"У нас на дому проголосовала 151 тысяча человек. Напомню, что у нас заявлений 220 [тысяч]", — сказал он журналистам.

А ранее Венедиктов сообщил, что около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн. Как указал глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ приняло участие свыше 1,7 миллиона человек.