Голосование на думских выборах завершилось на Камчатке и Чукотке

Первыми свою работу завершили избирательные участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Голосование на выборах в Госдуму закончилось там в 20:00 по местному времени (11:00 мск), сообщила глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

"Все избирательные участки края закрылись в 20:00, участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов, который будет идти непрерывно до установления результатов", — сказала она журналистам.

На Камчатке явка к 18:00 по местному времени составляла 38,72%, свой выбор сделало 90 643 человека. На Чукотке в последний день голосования, 19 сентября, к 15:00 явка была 54,94%. Примечательно, что в одном из сёл зафиксирована стопроцентная явка: в Нутэпэльмене свои голоса отдали все 58 избирателей.

Иринина также добавила, что предварительные итоги голосования ЦИК намерена озвучить в полдень по московскому времени 20 сентября.