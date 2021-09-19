В ЦИК рассказали, когда станут известны первые итоги голосования на думских выборах

Первая информация по итогам голосования на выборах в Государственную думу появится 19 сентября после 21:00 по московскому времени. В это время закроются последние избирательные участки — в Калининградской области. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"После 21:00 по московскому времени", — сказал Булаев, отвечая на соответствующий вопрос, заданный в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн. Как отметил глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ в столице участвовало свыше 1,7 миллиона человек.