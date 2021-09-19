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В ЦИК рассказали, когда станут известны первые итоги голосования на думских выборах

Ранее сообщалось, что почти 214 тысяч москвичей переголосовали на выборах в формате онлайн. Всего в ДЭГ участвовало свыше 1,7 миллиона жителей столицы.

19 сентября, 08:33
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Первая информация по итогам голосования на выборах в Государственную думу появится 19 сентября после 21:00 по московскому времени. В это время закроются последние избирательные участки — в Калининградской области. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"После 21:00 по московскому времени", — сказал Булаев, отвечая на соответствующий вопрос, заданный в ходе брифинга.

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Ранее стало известно, что около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн. Как отметил глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ в столице участвовало свыше 1,7 миллиона человек.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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