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Явка на избирательные участки по всей России превысила 35%

В стране идёт последний, третий, день голосования. Тем временем на Камчатке и Чукотке уже начат подсчёт голосов.

19 сентября, 08:26
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В России общая явка на избирательные участки, где проходит голосование традиционным способом на выборах в Госдуму, составила 35,69% на 10:00 по Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Явка составляет 35,69%", — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.


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Ранее Лайф сообщал, что голосование на думских выборах завершилось на Камчатке и Чукотке. В этих субъектах РФ уже начат подсчёт голосов. Он будет идти непрерывно до установления результатов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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