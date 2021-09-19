Явка на избирательные участки по всей России превысила 35%

В России общая явка на избирательные участки, где проходит голосование традиционным способом на выборах в Госдуму, составила 35,69% на 10:00 по Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Явка составляет 35,69%", — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.



Ранее Лайф сообщал, что голосование на думских выборах завершилось на Камчатке и Чукотке. В этих субъектах РФ уже начат подсчёт голосов. Он будет идти непрерывно до установления результатов.