Галустян рассказал, почему ему "немножечко жаль" Бузову
Во время откровенного разговора певица дала слабину и разрыдалась прямо на глазах у шоумена. Как признался юморист, в тот момент артистка не устраивала перформанса, она была с ним честна как никогда.
Михаил Галустян и Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Елизавета Клементьева
Шоумен Михаил Галустян признался, что искренне сочувствует телеведущей и певице Ольге Бузовой. Юморист проникся историей звезды во время съёмок экстремального телешоу в Африке. По его словам, откровенный разговор, после которого Бузова заплакала, случился у костра посреди саванны.
"Она сказала: "Моя фамилия бежит впереди меня. Я уже месяца три не даю интервью, а всё равно каждый день какая-то информация обо мне выходит". Я её понимаю. В этом смысле мне, конечно, её немножечко жаль", — рассказал Галустян в эфире радиостанции "Авторадио OnAir".
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Шоумен признался, что его сильно растрогали слёзы артистки. Как он отметил, это был единственный раз, когда Ольга показала слабость за всё время работы с ним. Галустян убеждён, что в тот момент исполнительница была с ним честна как никогда.
Ранее Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань. Артистка решила использовать не новый, но действенный приём, однако поклонники сочли, что ей не стоит вставать на эту скользкую дорожку.
Ольга Бузова стала популярной как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2". Также она снималась в сериале "Бедные люди", участвовала в большом количестве разных телепроектов. Кроме того, артистка пробовала себя в качестве писательницы, модельера и бизнес-леди. Сейчас её инстаграм — один из самых популярных в российском сегменте. Больше про биографию и творчество Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.
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