Галустян рассказал, почему ему "немножечко жаль" Бузову

Шоумен Михаил Галустян признался, что искренне сочувствует телеведущей и певице Ольге Бузовой. Юморист проникся историей звезды во время съёмок экстремального телешоу в Африке. По его словам, откровенный разговор, после которого Бузова заплакала, случился у костра посреди саванны.

"Она сказала: "Моя фамилия бежит впереди меня. Я уже месяца три не даю интервью, а всё равно каждый день какая-то информация обо мне выходит". Я её понимаю. В этом смысле мне, конечно, её немножечко жаль", — рассказал Галустян в эфире радиостанции "Авторадио OnAir".

Шоумен признался, что его сильно растрогали слёзы артистки. Как он отметил, это был единственный раз, когда Ольга показала слабость за всё время работы с ним. Галустян убеждён, что в тот момент исполнительница была с ним честна как никогда.

Ранее Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань. Артистка решила использовать не новый, но действенный приём, однако поклонники сочли, что ей не стоит вставать на эту скользкую дорожку.

