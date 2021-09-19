Лидер "Яблока" Рыбаков проголосовал на думских выборах

Он исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга.

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков отдал голос на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба партии в официальном аккаунте в "Инстаграме".

Отмечается, что Рыбаков проголосовал на избирательном участке № 369, который находится на улице Орбели в школе № 105 в Санкт-Петербурге.

Ранее Лайф писал, что на думских выборах проголосовал и оценил санитарную безопасность на избирательных участках губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он призвал всех жителей региона, пока не воспользовавшихся правом голоса, прийти и сделать свой выбор.