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Регион
Опубликовано 19 сентября 2021, 08:51

Лидер "Яблока" Рыбаков проголосовал на думских выборах

Фото © Instagram / nikolayrybakov

Фото © Instagram / nikolayrybakov

Он исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга.

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков отдал голос на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба партии в официальном аккаунте в "Инстаграме".

Отмечается, что Рыбаков проголосовал на избирательном участке № 369, который находится на улице Орбели в школе № 105 в Санкт-Петербурге.

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Ранее Лайф писал, что на думских выборах проголосовал и оценил санитарную безопасность на избирательных участках губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он призвал всех жителей региона, пока не воспользовавшихся правом голоса, прийти и сделать свой выбор.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

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Евгения Колесникова
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