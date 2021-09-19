За сутки в России снова выявили более 20 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 20 174 случая коронавируса, зафиксировано 793 летальных исхода, а полностью выздоровело 13 418 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+2376), Петербурге (+1834), Подмосковье (+1004), Свердловской (+507) и Самарской (+502) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ выявлено 7 274 928 случаев коронавируса, за весь период умерло 198 218 пациентов, а выздоровело 6 498 682.