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За сутки в России снова выявили более 20 тысяч случаев ковида

Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ выявлено 7 274 928 заболевших.

19 сентября, 08:47
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

За сутки в России выявили 20 174 случая коронавируса, зафиксировано 793 летальных исхода, а полностью выздоровело 13 418 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+2376), Петербурге (+1834), Подмосковье (+1004), Свердловской (+507) и Самарской (+502) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ выявлено 7 274 928 случаев коронавируса, за весь период умерло 198 218 пациентов, а выздоровело 6 498 682.

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А ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев поделился прогнозом о том, что новая волна ковида может начаться в России в октябре, а закончиться в январе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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