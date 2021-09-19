За сутки в России снова выявили более 20 тысяч случаев ковида
Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ выявлено 7 274 928 заболевших.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
За сутки в России выявили 20 174 случая коронавируса, зафиксировано 793 летальных исхода, а полностью выздоровело 13 418 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего заболевших за сутки в Москве (+2376), Петербурге (+1834), Подмосковье (+1004), Свердловской (+507) и Самарской (+502) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ выявлено 7 274 928 случаев коронавируса, за весь период умерло 198 218 пациентов, а выздоровело 6 498 682.
А ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев поделился прогнозом о том, что новая волна ковида может начаться в России в октябре, а закончиться в январе.
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