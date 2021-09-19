9 симптомов, кричащих о том, что вести ребёнка к офтальмологу нужно было ещё вчера

75% родителей не уделяют должного внимания зрению своих детей, и такая беспечность может обойтись слишком дорого. Чтобы не корить себя всю оставшуюся жизнь, лучше лишний раз сводить малыша к врачу.