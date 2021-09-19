9 симптомов, кричащих о том, что вести ребёнка к офтальмологу нужно было ещё вчера
75% родителей не уделяют должного внимания зрению своих детей, и такая беспечность может обойтись слишком дорого. Чтобы не корить себя всю оставшуюся жизнь, лучше лишний раз сводить малыша к врачу.
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25% детей не обследуются у офтальмолога достаточно регулярно, пишет The Sun. Такие данные были получены в ходе исследования, в котором приняли участие две тысячи человек. Родители часто даже не подозревают, что у их ребёнка проблемы со зрением, ведь с большей вероятностью они поведут его проверяться к дантисту, чем к офтальмологу. Эксперты говорят, что полученные выводы шокируют.
Многие родители не знают, на что обращать внимание и почему регулярные осмотры так важны для детей. А ведь зрение имеет решающее значение для многих профессий, таких как пилоты, врачи и учёные, поэтому своевременная профилактика может предотвратить серьёзные проблемы в будущем
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Согласно исследованию, у 55% родителей есть дети школьного возраста с нарушениями зрения. Наиболее распространённым диагнозом является близорукость (25% всех случаев). При этом 81% родителей ответили, что не знакомы с термином "миопия" (медицинское обозначение близорукости), а 21% из них не знали, что она может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Близорукость развивается в возрасте от шести до 14 лет. Если вовремя не заняться её лечением, всё может закончиться гораздо хуже: глаукомой, катарактой, отслойкой сетчатки, потерей зрения или полной слепотой
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Специалисты настоятельно рекомендуют провести полное обследование зрения ребёнка перед его поступлением в школу. В зависимости от результатов теста офтальмолог озвучит оптимальную частоту будущих визитов. Обычно перерыв между приёмами составляет от шести месяцев до двух лет. Но есть девять признаков, при появлении которых к врачу нужно идти безотлагательно.
Запишитесь к офтальмологу, если ребёнок:
- Начал страдать косоглазием.
- Жалуется на головные боли.
- Во время чтения подносит книгу к лицу или использует палец как указку.
- Испытывает сложности во время игр с мячом.
- Стал неуклюжим.
- Часто трёт глаза руками.
- Смотрит телевизор с близкого расстояния.
- Щурится или наклоняет голову, если хочет что-то разглядеть.
- С неохотой использует смартфон или компьютер.
Помимо снижения рисков для зрения эксперты называют ещё одну немаловажную причину для регулярных визитов к офтальмологу: они помогают выявить не только проблемы с глазами, но и такие опасные для жизни состояния, как опухоль головного мозга.
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