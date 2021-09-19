НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму

Глава ЦИК отметила, что минимальные значения этого показателя фиксируются в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

19 сентября, 08:43

Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму. Видео © LIFE

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что максимальная явка на выборы в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве. Об этом она сообщила в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

"Максимальная явка в Туве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чеченской Республике — 76,15%", — указала Памфилова.

В ЦИК рассказали, когда станут известны первые итоги голосования на думских выборах

В ЦИК рассказали, когда станут известны первые итоги голосования на думских выборах

Она также отметила, что минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге (20,69%), Владимирской области (21,97%), а также в Ярославской области (21,7%), где пока не учитывали данные дистанционного электронного голосования. Глава ЦИК подчеркнула, что люди идут голосовать добровольно и так, как считают нужным, а задача членов избиркомов заключается в том, чтобы обеспечить все необходимые для этого условия.

Явка на избирательные участки по всей России превысила 35%

Явка на избирательные участки по всей России превысила 35%

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Памфилова призвала региональные избиркомы не поддаваться давлению, в том числе и от власти

сегодня в 09:00

Глава Нижегородской области проголосовал на думских выборах онлайн

сегодня в 09:18

В Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 36%

сегодня в 09:14

В АТОР назвали популярные направления для отдыха с семьёй осенью

сегодня в 09:10

Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге

сегодня в 09:07

Новости партнеров

Layer 1