Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму
Глава ЦИК отметила, что минимальные значения этого показателя фиксируются в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.
Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму. Видео © LIFE
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что максимальная явка на выборы в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве. Об этом она сообщила в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.
"Максимальная явка в Туве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чеченской Республике — 76,15%", — указала Памфилова.
Она также отметила, что минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге (20,69%), Владимирской области (21,97%), а также в Ярославской области (21,7%), где пока не учитывали данные дистанционного электронного голосования. Глава ЦИК подчеркнула, что люди идут голосовать добровольно и так, как считают нужным, а задача членов избиркомов заключается в том, чтобы обеспечить все необходимые для этого условия.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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