Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму. Видео © LIFE

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что максимальная явка на выборы в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве. Об этом она сообщила в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

"Максимальная явка в Туве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чеченской Республике — 76,15%", — указала Памфилова.

Она также отметила, что минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге (20,69%), Владимирской области (21,97%), а также в Ярославской области (21,7%), где пока не учитывали данные дистанционного электронного голосования. Глава ЦИК подчеркнула, что люди идут голосовать добровольно и так, как считают нужным, а задача членов избиркомов заключается в том, чтобы обеспечить все необходимые для этого условия.