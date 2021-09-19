Православные 19 сентября отмечают Михайлово чудо

Сегодня православные христиане отмечают Михайлово чудо, праздник получил название в честь архангела Михаила — главного среди ангелов. Он считается покровителем и соратником тех, кто борется со злом, защитником душ умерших и охранником врат рая.

Согласно преданиям, работать в этот день нельзя, а если перенести дела никак не получается, то их нужно закончить до обеда. Также сегодня необходимо разрешить все разногласия и забыть все обиды. Кроме того, в этот день старались не мыть голову, чтобы не "смыть ум". На Руси в этот день обращали внимание на погоду, ведь считается, что именно с него начинались заморозки.

Известен архангел своими чудесами. Одно из первых случилось в античном городе Хонех, где Михаил, встретив немую девочку с отцом, дал ей попить из целебного источника, после чего она обрела голос. В благодарность за это отец ребёнка построил храм в честь архангела. А в IV веке язычники планировали разрушить строение, соединив горные реки и направив поток на священное место. Тогда служитель храма Архипп начал молиться Михаилу — и тот мечом сотворил расщелину, куда и утекла вся вода.

В связи с чудесами архангела Михаила он считался величайшим целителем. К нему обращаются в молитвах об исцелении от тяжёлых болезней и бесплодия, просят о защите от тёмных сил и укреплении духовной силы.