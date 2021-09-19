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Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге

Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.

19 сентября, 09:07

Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Видео © Телеграм-канал "Петербургский формат"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную думу. Свой гражданский долг политик исполнила на избирательном участке в Петербурге.

Отмечается, что Матвиенко проголосовала на избирательном участке № 2237, который находится на Таврической улице. Стоит указать, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.

"Я ещё раз убедилась, что голосование организовано удобно, комфортно, безопасно", — заявила она журналистам.

Захарова проголосовала на думских выборах

Захарова проголосовала на думских выборах

Ранее Лайф писал, что на думских выборах проголосовал и оценил санитарную безопасность на избирательных участках губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он призвал всех жителей региона, пока не воспользовавшихся правом голоса, прийти и сделать свой выбор.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Володин в Москве проголосовал на выборах в Госдуму

Володин в Москве проголосовал на выборах в Госдуму

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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