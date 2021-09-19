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Памфилова призвала региональные избиркомы не поддаваться давлению, в том числе и от власти

Глава ЦИК заметила, что те, кто показывал силу, по итогу будут в стороне, а члены УИК — в фокусе позора.

19 сентября, 09:00
<p>Фото © ЦИК РФ</p>

Фото © ЦИК РФ

Региональные избирательные комиссии не должны поддаваться различному давлению со стороны граждан, в том числе и представителей власти. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно ни происходило, в том числе и со стороны представителей власти того или иного уровня", — сказала она на брифинге.

Памфилова заметила, что те, кто оказывал давление, по итогу будут в стороне, а члены участковых избирательных комиссий — в фокусе позора.

Явка на избирательные участки по всей России превысила 35%

Явка на избирательные участки по всей России превысила 35%

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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