Памфилова призвала региональные избиркомы не поддаваться давлению, в том числе и от власти

Региональные избирательные комиссии не должны поддаваться различному давлению со стороны граждан, в том числе и представителей власти. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно ни происходило, в том числе и со стороны представителей власти того или иного уровня", — сказала она на брифинге.

Памфилова заметила, что те, кто оказывал давление, по итогу будут в стороне, а члены участковых избирательных комиссий — в фокусе позора.