В Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 36%

В Москве явка на выборах в Госдуму с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) превысила уже 36%. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 10:00 мск общая явка в Москве — 36,37%. Это уже выше, чем в 2016 году", — сказал он журналистам.

А ранее Венедиктов сообщил, что около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн. Как указал глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ приняло участие свыше 1,7 миллиона человек.