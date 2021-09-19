В Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 36%
Это уже больше, чем в 2016 году, подчеркнул глава столичного штаба Алексей Венедиктов. Проголосовать жители столицы могут сегодня до 20:00.
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В Москве явка на выборах в Госдуму с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) превысила уже 36%. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"На 10:00 мск общая явка в Москве — 36,37%. Это уже выше, чем в 2016 году", — сказал он журналистам.
А ранее Венедиктов сообщил, что около 214 тысяч москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн. Как указал глава столичного штаба, это 12,5% от общего количества сделавших свой выбор в дистанционном формате. По последним данным, всего в ДЭГ приняло участие свыше 1,7 миллиона человек.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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