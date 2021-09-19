Глава Нижегородской области проголосовал на думских выборах онлайн

Губернатор Нижегородской области голосует на выборах онлайн. Видео предоставлено Лайфу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания региона в онлайн-формате.

"Это очень удобный и надёжный способ, особенно комфортный для людей с плотным рабочим графиком. <...> Более 126 тысяч нижегородцев зарегистрировались, чтобы использовать электронную форму. Это сопоставимо с тем, что было в 2020 году. То есть можно сказать, что у этой формы волеизъявления сформировался свой клуб поклонников. И я в их числе", — отметил Никитин.

Он добавил, что в регионе уже во второй раз используется такой формат голосования. Губернатор подчеркнул, что система неоднократно тестировалась, она исключает какое-либо вмешательство, все данные полностью защищены. При этом Никитин отметил, что избиратели могут проголосовать очно — для этого в области открылось более 2100 участков, на которых ведётся видеонаблюдение.

"Голосование организовано максимально прозрачно. Мне хочется поблагодарить всех, кто уже отдал свой голос. Рассчитываю, что те, кто ещё не воспользовался этим конституционным правом, также сделают свой выбор", — заключил Никитин.