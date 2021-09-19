ЦИК развенчает обвинения во вбросах и "каруселях" на думских выборах, заявила Памфилова

Центризбирком будет опровергать все ложные обвинения во вбросах и "каруселях" на выборах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре комиссии.

"Коллеги, надо быть безумцами, чтобы выставить [вбросы] на обозрение. Все участки у нас находятся под видеонаблюдением <…>, чтобы заниматься какими-то вбросами. Мы развенчали "карусели", несколько курсантов там заблудились. Вот мы каждый этот случай будем развенчивать", — сказала Памфилова.

Ранее она также призвала региональные избиркомы не поддаваться давлению, в том числе и от власти. Глава ЦИК заметила, что те, кто показывал силу, по итогу будут в стороне, а члены УИК — в фокусе позора.