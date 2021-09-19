ЦИК развенчает обвинения во вбросах и "каруселях" на думских выборах, заявила Памфилова
Глава Центризбиркома отметила, что "надо быть безумцами", чтобы выставлять такие ложные сообщения на обозрение, ведь все участки находятся под видеонаблюдением.
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Центризбирком будет опровергать все ложные обвинения во вбросах и "каруселях" на выборах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре комиссии.
"Коллеги, надо быть безумцами, чтобы выставить [вбросы] на обозрение. Все участки у нас находятся под видеонаблюдением <…>, чтобы заниматься какими-то вбросами. Мы развенчали "карусели", несколько курсантов там заблудились. Вот мы каждый этот случай будем развенчивать", — сказала Памфилова.
Ранее она также призвала региональные избиркомы не поддаваться давлению, в том числе и от власти. Глава ЦИК заметила, что те, кто показывал силу, по итогу будут в стороне, а члены УИК — в фокусе позора.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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