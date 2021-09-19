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Лидер КПРФ Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

Перед тем как взять бюллетени, политик проверил работу членов избирательной комиссии.

19 сентября, 09:25

Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © LIFE

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму в Доме творчества на Миусах, на избирательном участке № 142.

Перед тем как взять бюллетени, Зюганов проверил работу членов избирательной комиссии и даже дал свою красную ручку одному из избирателей.

Лидер "Яблока" Рыбаков проголосовал на думских выборах

Лидер "Яблока" Рыбаков проголосовал на думских выборах

А ранее Лайф рассказывал, что лидер "Зелёной альтернативы" Руслан Хвостов проголосовал на думских выборах в родной школе. Он также призвал тех, кто ещё не успел сделать выбор, посетить избирательные участки.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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