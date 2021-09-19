Лидер КПРФ Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

Перед тем как взять бюллетени, политик проверил работу членов избирательной комиссии.

Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © LIFE

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму в Доме творчества на Миусах, на избирательном участке № 142.

Перед тем как взять бюллетени, Зюганов проверил работу членов избирательной комиссии и даже дал свою красную ручку одному из избирателей.

А ранее Лайф рассказывал, что лидер "Зелёной альтернативы" Руслан Хвостов проголосовал на думских выборах в родной школе. Он также призвал тех, кто ещё не успел сделать выбор, посетить избирательные участки.