Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму москвичей превысила 90%

В российской столице явка на электронное голосование на выборах в Государственную думу достигла 90%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за электронным голосованием.

Согласно информации, уже более 1,81 миллиона граждан проголосовали в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Кроме того, на дополнительных выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва проголосовало более 69 тысяч человек при явке 89,3%. В то же время данные по выборам депутатов муниципального округа Щукино гласят, что более 13 тысяч москвичей отдали голоса при явке 88,8%. Общее же число избирателей, участвующих в электронном голосовании, составляет свыше двух миллионов человек, а явка — 90,3%.

Ранее стало известно, что в Москве явка на думские выборы с учётом онлайн-голосования превысила 36%. Это уже больше, чем в 2016 году, подчеркнул глава столичного штаба Алексей Венедиктов. Проголосовать жители столицы могут сегодня до 20:00.