Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму москвичей превысила 90%
Уже более 1,81 миллиона граждан отдали свои голоса в системе ДЭГ. Если говорить об остальных шести субъектах, где можно проголосовать дистанционно, то там показатель находится на уровне 87%.
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В российской столице явка на электронное голосование на выборах в Государственную думу достигла 90%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за электронным голосованием.
Согласно информации, уже более 1,81 миллиона граждан проголосовали в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Кроме того, на дополнительных выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва проголосовало более 69 тысяч человек при явке 89,3%. В то же время данные по выборам депутатов муниципального округа Щукино гласят, что более 13 тысяч москвичей отдали голоса при явке 88,8%. Общее же число избирателей, участвующих в электронном голосовании, составляет свыше двух миллионов человек, а явка — 90,3%.
Ранее стало известно, что в Москве явка на думские выборы с учётом онлайн-голосования превысила 36%. Это уже больше, чем в 2016 году, подчеркнул глава столичного штаба Алексей Венедиктов. Проголосовать жители столицы могут сегодня до 20:00.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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