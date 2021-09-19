Политолог: Электронное голосование явно "зашло" избирателю

Выборы в Государственную думу демонстрируют высокую явку и живой интерес среди избирателей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала политолог Анна Фёдорова, комментируя ход голосования на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе. Нарушений, по её словам, настолько мизерное количество, что о них "смешно упоминать".

"Эксперты, и я в том числе, прогнозировали явку высокую, но она, по всей видимости, ещё выше, потому что только по состоянию на 10 утра явка составила почти 36%. И у нас есть основания предполагать, что, так как впереди ещё весь день голосования в Москве и европейской части, дойдёт и до 40%, а если к этому прибавить ещё и электронное голосование, то явка будет высокой. У людей явно виден интерес к этой кампании. Люди активно голосуют, и заметно, что ДЭГ избирателю, как говорится, "зашёл", — рассуждает собеседница Лайфа.