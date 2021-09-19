Политолог: Электронное голосование явно "зашло" избирателю
По словам собеседницы Лайфа, этот инструмент наряду с трёхдневной продолжительностью процедуры будет и дальше активно внедряться на различных выборах в нашей стране.
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Выборы в Государственную думу демонстрируют высокую явку и живой интерес среди избирателей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала политолог Анна Фёдорова, комментируя ход голосования на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе. Нарушений, по её словам, настолько мизерное количество, что о них "смешно упоминать".
Главным открытием этих выборов, по словам эксперта, стало дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Эксперты, и я в том числе, прогнозировали явку высокую, но она, по всей видимости, ещё выше, потому что только по состоянию на 10 утра явка составила почти 36%. И у нас есть основания предполагать, что, так как впереди ещё весь день голосования в Москве и европейской части, дойдёт и до 40%, а если к этому прибавить ещё и электронное голосование, то явка будет высокой. У людей явно виден интерес к этой кампании. Люди активно голосуют, и заметно, что ДЭГ избирателю, как говорится, "зашёл", — рассуждает собеседница Лайфа.
Ещё одним фактором повышения явки, по словам Фёдоровой, стало трёхдневное голосование. Этот инструмент наряду с ДЭГ будет активно использоваться в дальнейшем на различных выборах в нашей стране, прогнозирует она.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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