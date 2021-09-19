НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах

По её словам, во всех ситуациях бланки были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.

19 сентября, 09:59
<p>Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В настоящее время подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

"Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", — сказала Памфилова.

"Сейчас будет заявление в полицию!": В ЦИК РФ провели эксперимент по "вбросу" избирательных бюллетеней

"Сейчас будет заявление в полицию!": В ЦИК РФ провели эксперимент по "вбросу" избирательных бюллетеней

Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.

ЦИК развенчает обвинения во вбросах и "каруселях" на думских выборах, заявила Памфилова

ЦИК развенчает обвинения во вбросах и "каруселях" на думских выборах, заявила Памфилова

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Почти 7,5 тысячи бюллетеней в 14 регионах России признаны недействительными

Почти 7,5 тысячи бюллетеней в 14 регионах России признаны недействительными

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Председатель Правительства Приднестровья отдал голос на выборах в Госдуму РФ

сегодня в 10:43

В Брянской области отстранили глав двух участковых комиссий после вбросов бюллетеней

сегодня в 08:00

Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже

сегодня в 10:40

В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

сегодня в 10:37

Главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками

сегодня в 10:37

Новости партнеров

Layer 1