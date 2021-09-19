Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах
По её словам, во всех ситуациях бланки были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В настоящее время подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.
"Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", — сказала Памфилова.
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Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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