Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах

В настоящее время подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

"Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", — сказала Памфилова.

Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.