Глава Тверской области Руденя отдал голос на думских выборах за стабильное будущее России

Глава Тверской области отдал голос на думских выборах на участке в центре региона. Видео предоставлено Лайфу

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Для этого глава региона посетил избирательный участок № 1028 в школе № 14 города Твери. Он отметил, что люди приходят исполнять гражданский долг с хорошим настроением, а на участках обеспечены все меры безопастности — выдаются маски, средства для обработки рук, а также проводится термометрия. Руденя подчеркнул, что многие избиратели приходят голосовать с детьми.

"Уверен, мы все отдадим свои голоса за стабильное будущее нашей страны, за сильное, суверенное, динамично развивающееся государство. Мы голосуем за сильную страну, уверенное будущее и будущее наших детей. Убеждён, что никто не останется в стороне. Хочу поблагодарить жителей региона за то, что они активно приходят проголосовать", — сказал губернатор.

Руденя подчеркнул, что сегодняшнее голосование — это вклад в стабильность на предстоящие пять лет (именно на этот срок избираются депутаты Госдумы).