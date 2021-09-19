Глава Тверской области Руденя отдал голос на думских выборах за стабильное будущее России
Губернатор выразил уверенность, что граждане не останутся в стороне, и поблагодарил жителей региона за то, что они принимают активное участие в голосовании.
Глава Тверской области отдал голос на думских выборах на участке в центре региона. Видео предоставлено Лайфу
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Для этого глава региона посетил избирательный участок № 1028 в школе № 14 города Твери. Он отметил, что люди приходят исполнять гражданский долг с хорошим настроением, а на участках обеспечены все меры безопастности — выдаются маски, средства для обработки рук, а также проводится термометрия. Руденя подчеркнул, что многие избиратели приходят голосовать с детьми.
"Уверен, мы все отдадим свои голоса за стабильное будущее нашей страны, за сильное, суверенное, динамично развивающееся государство. Мы голосуем за сильную страну, уверенное будущее и будущее наших детей. Убеждён, что никто не останется в стороне. Хочу поблагодарить жителей региона за то, что они активно приходят проголосовать", — сказал губернатор.
Руденя подчеркнул, что сегодняшнее голосование — это вклад в стабильность на предстоящие пять лет (именно на этот срок избираются депутаты Госдумы).
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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