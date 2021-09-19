В ЦИК РФ показали, как "сделать вброс" избирательных бюллетеней. Видео © LIFE

"Вбросом" некоторые сейчас считают элементарное голосование россиян на избирательных участках, которые одновременно получают до девяти бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Чтобы наглядно продемонстрировать всю абсурдность ситуации, члены комиссии решили провести эксперимент.

"У нас 60 сантиметров бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть [в урну], у меня не сразу получилось", — пояснила Памфилова.

Далее члены ЦИК попросили одну из присутствующих журналисток попробовать вложить в урну пачку бюллетеней. К слову, у неё это получилось сделать далеко не с первого раза. По словам Памфиловой, многие "диванные наблюдатели" расценивают это как самый настоящий вброс.

"Так, фиксируйте, сейчас будет заявление в полицию! Она (журналистка. — Прим. Лайфа) делает вброс! Явный вброс, не влезает [бюллетень], видишь", — сыронизировал над представительницей СМИ один из членов ЦИК РФ.

Ранее в ОП заявили, что за два дня голосования количество фейков о выборах достигло десяти тысяч. Причём в субботу их число снизилось практически в два раза по сравнению с 17 сентября. В целом же за весь год было зафиксировано 15 тысяч вбросов.