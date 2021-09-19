Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах в Государственную думу. Видео предоставлено Лайфу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах в Государственную думу. Исполнить гражданский долг он пришёл вместе с супругой в гимназию № 5, расположенную на улице Карла Маркса в городе Мурманске.

Он заявил журналистам, что в настоящий момент явка с учётом дистанционного электронного голосования составляет более 30%. Кроме того, сам процесс на избирательных участках проходит "без каких-либо существенных эксцессов, нарушений, проблем". Чибис также рассказал, что голосует за развитие России.

"Я голосую за развитие нашей области, нашей страны, за активное движение вперёд", — заявил губернатор.

В то же время его жена отметила, что голосует за будущее детей, а также указала, что выполняет гражданский долг независимо от семейного положения. Кроме того, Андрей Чибис подчеркнул, что по окончании голосования выбранные парламентарии вместе с областным правительством будут создавать те условия, которые приоритетны для местных жителей.

"Мы проводили большое анкетирование, где уточняли, актуализировали детально приоритеты нашей стратегии на севере [страны]. Мы исходим из того, что эти пункты войдут в план работы областного правительства, и вместе с нашими парламентариями, которых выберут люди, мы будем его реализовывать. Для нас это очень чёткие вещи, за которые люди сами голосуют, отмечая, что им важно и для области, и для конкретно взятого города или посёлка", — объяснил губернатор Мурманской области.

Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму проголосовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Перед тем как взять бюллетени, политик проверил работу членов избирательной комиссии.