"За активное движение вперёд": Губернатор Мурманской области Чибис проголосовал на выборах в Думу
По его словам, в настоящий момент явка с учётом электронного голосования составляет более 30%.
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах в Государственную думу. Видео предоставлено Лайфу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах в Государственную думу. Исполнить гражданский долг он пришёл вместе с супругой в гимназию № 5, расположенную на улице Карла Маркса в городе Мурманске.
Он заявил журналистам, что в настоящий момент явка с учётом дистанционного электронного голосования составляет более 30%. Кроме того, сам процесс на избирательных участках проходит "без каких-либо существенных эксцессов, нарушений, проблем". Чибис также рассказал, что голосует за развитие России.
"Я голосую за развитие нашей области, нашей страны, за активное движение вперёд", — заявил губернатор.
В то же время его жена отметила, что голосует за будущее детей, а также указала, что выполняет гражданский долг независимо от семейного положения. Кроме того, Андрей Чибис подчеркнул, что по окончании голосования выбранные парламентарии вместе с областным правительством будут создавать те условия, которые приоритетны для местных жителей.
"Мы проводили большое анкетирование, где уточняли, актуализировали детально приоритеты нашей стратегии на севере [страны]. Мы исходим из того, что эти пункты войдут в план работы областного правительства, и вместе с нашими парламентариями, которых выберут люди, мы будем его реализовывать. Для нас это очень чёткие вещи, за которые люди сами голосуют, отмечая, что им важно и для области, и для конкретно взятого города или посёлка", — объяснил губернатор Мурманской области.
Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму проголосовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Перед тем как взять бюллетени, политик проверил работу членов избирательной комиссии.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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