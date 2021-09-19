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"За активное движение вперёд": Губернатор Мурманской области Чибис проголосовал на выборах в Думу

По его словам, в настоящий момент явка с учётом электронного голосования составляет более 30%.

19 сентября, 09:43

Фото © LIFE

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах в Государственную думу. Видео предоставлено Лайфу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах в Государственную думу. Исполнить гражданский долг он пришёл вместе с супругой в гимназию № 5, расположенную на улице Карла Маркса в городе Мурманске.

Он заявил журналистам, что в настоящий момент явка с учётом дистанционного электронного голосования составляет более 30%. Кроме того, сам процесс на избирательных участках проходит "без каких-либо существенных эксцессов, нарушений, проблем". Чибис также рассказал, что голосует за развитие России.

"Я голосую за развитие нашей области, нашей страны, за активное движение вперёд", — заявил губернатор.

Глава Нижегородской области проголосовал на думских выборах онлайн

Глава Нижегородской области проголосовал на думских выборах онлайн

В то же время его жена отметила, что голосует за будущее детей, а также указала, что выполняет гражданский долг независимо от семейного положения. Кроме того, Андрей Чибис подчеркнул, что по окончании голосования выбранные парламентарии вместе с областным правительством будут создавать те условия, которые приоритетны для местных жителей.

"Мы проводили большое анкетирование, где уточняли, актуализировали детально приоритеты нашей стратегии на севере [страны]. Мы исходим из того, что эти пункты войдут в план работы областного правительства, и вместе с нашими парламентариями, которых выберут люди, мы будем его реализовывать. Для нас это очень чёткие вещи, за которые люди сами голосуют, отмечая, что им важно и для области, и для конкретно взятого города или посёлка", — объяснил губернатор Мурманской области.

Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге

Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге

Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму проголосовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Перед тем как взять бюллетени, политик проверил работу членов избирательной комиссии.

Лидер "Яблока" Рыбаков проголосовал на думских выборах

Лидер "Яблока" Рыбаков проголосовал на думских выборах

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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